Телеведущий высказал свою позицию.

Известный телеведущий Алексей Суханов высказался о желании российских артистов посетить Украину во время войны.

Не секрет, что недавно Максим Галкин и Алла Пугачева рассказали, что хотели бы приехать с концертами в нашу страну. Такие слова возмутили Суханова.

"Когда мы простудились, потому что посидели на сквозняке или подхватили вирус, то мы стараемся на день-два остаться дома для иммунной системы. Чтобы дать ей немного встать на ноги. И уже тогда можно выходить и заниматься своими делами. Я уверяю, что пока украинское общество в определенной степени не "выздоровело", чтобы сюда приезжали исполнители из России. И когда мы поймем все, то тогда они могут приезжать. А пока мы на опасной грани. Мы снова можем замкнуть круг", - сказал телеведущий в комментарии для "Новини.LIVE".

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Алексей также добавил, что пока идет полномасштабная война, то стоит сфокусировать внимание на украинской культуре.

"Если коротко, то я считаю, что сейчас не время их пускать сюда. Мы должны поддерживать свое, украинское. Они могут поддерживать кого угодно. И большая благодарность им, что они поддерживают Украину, но они должны оставаться чужими для Украины. Потому что если мы их будем воспринимать "своими", мы снова станем не на ту тропу. Братьев у украинцев нет, кроме сознательного украинца", - подчеркнул телеведущий.

Напомним, ранее рэпер Потап назвал дату своего возвращения в Украину.

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