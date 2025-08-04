Служба безопасности Украины атаковала аэродром Саки.

Этой ночью беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины "посетили" военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму, который является ключевой авиабазой России для операций в Черном море.

Как сообщила пресс-служба СБУ в Telegram, в результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. Отмечается, что полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один - поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

"Враг понес значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50$ млн", - говорится в сообщении.

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В спецслужбе также проинформировали, что в результате спецоперации ЦСО "А" СБУ на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения.

"Успешная спецоперация СБУ в Саках - это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины. Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле", - отметили в СБУ.

Другие операции Украины против врага - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 июля дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на АО "Радиозавод", который входит в состав корпорации "Ростех".

Предприятие производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ: ПВО, артиллерии, а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи. Из-за работы на российский ВПК завод находится под международными санкциями.

2 августа на территории Волгоградской области государства-агрессора вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр", который является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Источники УНИАН в разведке рассказали, что данная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ, как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МиГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлению патронов "Магнум-к" и другие.

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