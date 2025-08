За эти годы телеканал получил ряд профессиональных наград.

4 августа телеканал ПЛЮСПЛЮС - детский телеканал №1 в Украине - отмечает 13 лет вещания в эфире. За это время канал не только завоевал доверие и любовь молодых зрителей, но и получил признание профессионалов - проекты ПЛЮСПЛЮС рекомендованы Министерством образования и науки Украины к использованию в учебной программе начальной школы. О ключевых достижениях и новых премьерах - далее в материале.

После 24 февраля 2022 года телеканал ПЛЮСПЛЮС создает проекты, которые рассказывают детям о войне и объясняют сложное простыми словами. Среди них - 2 сезона патриотического мультсериала "Украина. Непокоренные города". Короткие серии рассказывают об истории и культуре украинских городов, а также об их жизни и стойкости в условиях полномасштабного вторжения. Мультсериал переведен на жестовой язык, его можно посмотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ и на YouTube-канале ПЛЮСПЛЮС.

Также ПЛЮСПЛЮС поддерживает инициативы, направленные на развитие детского потенциала и раскрытие талантов. Так, только в течение 2025 года телеканал стал информационным партнером крупнейшего конкурса ударных инструментов для детей в Украине Drum Island Fest и детского кинофестиваля Чилдрен Кинофест.

Среди проектов собственного производства телеканала ПЛЮСПЛЮС: "Волосатый блог", ЭКО ПЛЮСПЛЮС, "Говорим на украинском", "Дивомандри", "Добро всегда побеждает", "Мир ждет открытия", "Это - наше, и это - твое", "Сказка с папой", "Герои тоже плачут", "Встреча с героем", "Полезные подсказки" и другие - всего более 300 серий познавательного контента.

"Нам важно, чтобы дети имели доступ к качественному, актуальному и познавательному контенту. Именно поэтому мы постоянно развиваемся, исследуем новые темы и форматы - и создаем контент, который помогает детям познавать мир, лучше понимать его, быть сознательными и сильными", - прокомментировала Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала ПЛЮСПЛЮС.

Что важно, вскоре ПЛЮСПЛЮС представит премьеру нового мультсериала собственного производства.

Также телеканал ПЛЮСПЛЮС транслирует продукты мировой анимации от Disney, Hasbro и Nickelodeon. В том числе и культовые мультфильмы, которые уже стали любимцами миллионов: "Ледниковый период", "Ледяное сердце", "Книга джунглей", "Мадагаскар", "Коко", "Шрек", "Панда Кунг-Фу", мультсериалы "Губка Боб квадратные штаны", "Леди Баг и Супер Кот", "Ниндзяго. Восстание драконов", "Гигантозавр", "Смурфики", "Щенячий патруль" и другие.

За 13 лет вещания телеканал ПЛЮСПЛЮС получил ряд профессиональных наград, среди которых: четыре национальные премии "Телетриумф", золото и серебро EFFIE AWARDS UKRAINE, премия им. Леси Украинки от Кабинета Министров Украины, два рекорда Книги рекордов Украины, награда The Very Best Of, 5 наград Big Data Awards. Кроме того, патриотический мультсериал "Украина. Непокоренные города" производства телеканала ПЛЮСПЛЮС получил первенство в номинации Идентичность+ от Освитория.Медиа award 2024.

Следите за новостями и анонсами телеканала в социальных сетях ПЛЮСПЛЮС в Instagram, Facebook и на YouTube, чтобы оставаться в курсе познавательных новинок для ваших детей.

