Песня стала не просто музыкальным оформлением, а важной частью атмосферы сериала.

Украинская группа Adam и певица KOLA представили трек "По-любому все будет клёво" - официальный саундтрек к сериалу "Витя", первому оригинальному проекту платформы Киевстар ТВ, премьера которого состоится уже 1 сентября 2025 года.

Песня стала не просто музыкальным оформлением, а важной частью атмосферы сериала. Ее можно услышать в главной заставке "Вити", а также в ключевых эпизодах истории. Саундтрек органично дополняет настроение сериала: ироничного, искреннего и полного жизненного драйва.

"Этот трек - не просто музыкальное оформление, а эмоциональный стейтмент. Он о внутреннем упрямстве и жизненном вайбе, который мы хотели передать в "Вите"",- рассказывает Марина Каплун, Head of Content Киевстар ТВ.

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Сюжет "Вити" разворачивается вокруг автослесаря из Лубен, который решает изменить свою жизнь и стать психологом. Абсурдность ситуаций, конфликты с реальностью, внутренние трансформации и теплый юмор - все это создает сериал, в котором каждый сможет узнать себя.

Adam и KOLA соединили узнаваемые вокалы, позитивный настрой и мотивирующий месседж, создав песню, которая легко остается в голове после первого прослушивания.

"Это легкий летний трек, который возник очень быстро - он будто создан как саундтрек к фильму. Как только его слышишь, сразу появляется мысль: "О, это точно из какого-то кино". Мне очень нравится работать с Адамом - все прошло легко, комфортно и вдохновенно. Это уже наша вторая совместная песня, и я очень рада, что снова имела такую возможность. Верю, что трек подарит слушателям хорошее настроение и немного света",- делится KOLA.

"Мы создавали эту песню специально для сериала "Витя" - в ней есть упоминания и о главном герое, и о событиях из его жизни. Первое демо записывали дистанционно: Кола была в Израиле, и из-за войны не могла вернуться. Мы общались по телефону, записывали вокал в наушники - и даже эта версия звучала настолько круто, что я предлагал оставить ее. Но впоследствии в студии доработали трек и получили то, что хотели",- рассказывает Михаил, солист группы Adam.

Трек уже доступен на музыкальных платформах YouTube Music, Apple Music, Deezer, Spotify, а также звучит в сериале "Витя", премьера которого состоится 1 сентября 2025 года на Киевстар ТВ.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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