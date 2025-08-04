Научные данные свидетельствуют о том, что родители часто недооценивают эту важную, но не привлекательную черту для своих детей.

Какие качества родители чаще всего хотят привить своим детям? Вы, вероятно, подумаете о доброте, трудолюбии и уме. И действительно, когда исследователи спрашивают родителей о том, какими они хотят видеть своих детей, чаще всего они упоминают дружелюбие, честность и усердие.

Но крайне редко они упоминают сознательность. Конечно, никто не скажет, что пунктуальность и выполнение обещаний — это плохо. Просто сознательность не кажется такой "привлекательной" чертой характера, поэтому многие родители не ставят её в приоритет, пишет Inc.

Психолог из Бостонского университета Жасмин Моут заявляет, что родители зря не этого не делают. В своей статье для Scientific American она объясняет, что именно сознательность куда сильнее связана с теми результатами, которые родители на самом деле ценят — такими как успехи в учёбе, хорошее здоровье и высокий доход, — чем многие другие, более "популярные" черты.

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А главное — у родителей, особенно предпринимателей, есть способы помочь детям развить сознательность.

Сознательные дети достигают большего

Сознательность — одна из пяти базовых черт личности ("Большая пятёрка"). Она включает способность контролировать эмоции, сопротивляться искушениям, а также такие качества, как внимание к деталям и стойкость перед трудностями.

Сознательность не сделает ребёнка душой компании, как экстраверсия, и не придаст ему яркости, как открытость к новому. Но, по словам Моут, многочисленные исследования показывают, что именно сознательность лучше всего предсказывает успех в жизни.

"Сознательные люди имеют лучшее здоровье, реже страдают от депрессии, богаче и живут дольше. По сравнению с экстраверсией, сознательность сильнее связана с успехами в учёбе, работе и снижением риска зависимости. У сознательных людей есть стойкость", — пишет Моут.

А ещё, с более эгоистичной точки зрения, по ее словам, сознательные дети — это меньше стресса для родителей.

Сознательные дети зарабатывают больше

Жасмин Моут — не единственный специалист, призывающий ценить эту часто игнорируемую черту. В Новой Зеландии учёные на протяжении 40 лет наблюдают за 1000 детьми, чтобы выяснить, какие факторы определяют успех и адаптацию во взрослой жизни.

Результаты впечатляют. Один из основных выводов: способность к самоконтролю — ключевой предиктор важнейших жизненных результатов, включая уровень дохода.

"В 30 лет лучшим предсказателем финансового успеха оказалась когнитивная саморегуляция — она важнее, чем IQ или богатство семьи, в которой человек вырос", — говорит психолог Даниэль Гоулман, подводя итоги исследования.

Возможно, это связано с тем, что сознательность также тесно связана с высокой продуктивностью на работе. Как отмечает автор Дэн Пинк: "Снова и снова именно эта черта оказывается лучшим индикатором успеха на работе".

Как воспитать более сознательного ребёнка

Эти выводы могут убедить вас больше ценить сознательность в своём ребёнке. Но любой родитель знает: дети рождаются со своими характерами. Кто-то с двух лет аккуратно сортирует Лего по цветам и размеру, а кто-то живёт по принципу "никаких правил".

По словам Моут, как и другие черты из "Большой пятёрки", сознательность примерно на 40-50% определяется генетикой. Одним детям легче быть сознательными, чем другим.

Но гены — это только половина уравнения. Исследования показывают, что личность человека может значительно меняться с течением жизни. И родители вполне могут повлиять на оставшиеся 50%.

Как и с любой чертой, лучший способ — личный пример. Нельзя передать то, чего у тебя самого нет. Но главный совет Моут — не просто устанавливать правила, а объяснять их смысл.

"Когда мы явно объясняем детям, почему мы устанавливаем те или иные правила, это помогает им понять и принять наши ожидания и нормы. А значит, они с большей вероятностью будут их соблюдать без напоминаний", — объясняет она.

Моут приводит пример из собственного опыта: "Вместо того чтобы просто сказать сыну: "Не толкайся, потому что я так сказала", я могу объяснить, что в нашей семье важно не причинять боль другим, и мы не толкаем, потому что можем кого-то поранить".

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