В частности, эти ограничительные меры связаны с похитителями украинских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые ограничительные меры против российских похитителей украинских активов с временно оккупированных территорий и руководителей российских музеев.

Об этом говорится в указе главы государства №579/2025 от 3 августа.

В частности, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 августа 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Как отметил в комментарии для журналистов Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пакет "Похитители активов с ВОТ" охватывает 62 физических и юридических лиц, причастных к экспорту похищенного с оккупированных территорий зерна, незаконной добычи и обогащения полезных ископаемых, а также капитанов "зернового" теневого флота РФ.

"Например, капитан Вячеслав Виданов вывез из Севастополя более 35 000 тонн украинской пшеницы в Йемен. А "Днепрорудненский железорудный комбинат" (ТОТ Запорожской области) создан на базе незаконно экспроприированных активов и ведет разработку украинских месторождений железной руды", - отметил Власюк.

Кроме того, другим указом №580/2025 президент Украины ввел еще один санкционный пакет, который касается руководителей российских музеев.

Как отметил Власюк, пакет "Музейщики" включает 15 руководителей российских музеев, которые организуют присвоение украинских культурных ценностей, проводят выставки, прославляющие агрессию РФ, и пытаются интегрировать захваченные украинские музеи в систему РФ.

"Например, Юлия Купина, директор Российского этнографического музея, открывала выставку "Многонациональная Россия" в оккупированном Бердянске, в которую включены экспонаты из украинских музеев. Двое фигурантов пакета - Артем Силкин и Галина Алексеева - баллотируются в руководящие органы Международного совета музеев (ICOM), и их присутствие там абсолютно недопустимо", - пояснил Власюк.

Санкции против теневого флота РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Украина подготовила и ввела ограничительные меры против капитанов российского теневого флота.

3 августа санкции были применены в отношении 94 физических лиц, а также 5 российских компаний.

"Давление на Россию действительно может сработать именно так, чтобы они почувствовали последствия затягивания войны", - пояснил президент Украины.

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