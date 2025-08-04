Свои 'наказали': в Чечне тихо похоронили трех 'героев сво'

В России похоронили трех оккупантов, участвовавших в так называемой "сво" на территории Курской области. Впрочем, они не были ликвидированы на фронте.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", три похороны состоялись в минувшие выходные в Гудермесе. Прокремлевские СМИ заявили, что они погибли на днях в Курской области. Самый заметный из них - боец Аюб (позывной "Сорока"), двоюродный брат Героя России, командира полка полиции специального назначения имени Кадырова Замида Чалаева.

"Странны не военные потери, а обстоятельства, при которых погибли военные из Чечни. Близкие говорят, что они были забиты до смерти. И сделать это могли только свои", - отмечает проект.

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Согласно версии родных, трое военнослужащих после конфликтной ситуации покинули расположение и исчезли на территории Курской области. Однако, их нашли свои и "наказали".

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Дезертирство в российской армии

Напомним, что оккупанты все чаще начали покидать место несения службы. Так, под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 мотострелковом полку ВС РФ.

Впоследствии в Луганской области российские дезертиры устроили бунт, расстреляв командира и еще двух его подчиненных.

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