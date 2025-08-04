Испанская компания-производитель инвестирует 50 миллионов евро в расширение производства бронемашин VAMTAC.

Испанская компания Urovesa, известная как производитель бронеавтомобилей VAMTAC, которые также поставляются Вооруженным Силам Украины, объявила о масштабном расширении. Предприятие инвестирует 50 миллионов евро в увеличение своих производственных мощностей, чтобы удвоить выпуск техники - с 2500 до 5000 единиц в год, сообщает издание Infodefensa.

Согласно планам, компания построит новые объекты площадью более 100 тысяч квадратных метров. Речь идет об автоматизированном складе, зонах покраски, сборки и пересборки, новом испытательном полигоне, школе внедорожного вождения, а также центре для посетителей. Реализовать проект планируют до 2029 года. Кроме наращивания производства, в Urovesa ожидают создать 100 новых прямых рабочих мест и еще 400 косвенных.

Такое расширение стало возможным благодаря финансовому росту компании в 2024 году - ее годовой оборот превысил 122 миллиона евро, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом. Операционный доход составил 22 миллиона, а чистая прибыль - 17 миллионов евро.

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Что известно о VAMTAC

Бронемашина VAMTAC, которую в Украине назвали "Зубр", имеет следующие характеристики:

баллистическая и противоминная защита 1-2 уровня по STANAG 4569;

дизельный двигатель Steyr мощностью 188 л.с.;

максимальная скорость - до 135 км/ч;

запас хода - более 600 км;

полная масса - около 5,2 тонны;

грузоподъемность - 1,5 тонны.

Благодаря недавнему контракту с Румынией, известна и приблизительная стоимость машины - 416 тысяч евро за единицу. Кроме Испании, Украины и Румынии, VAMTAC используются в Бельгии, Португалии, Ирландии, Малайзии, Марокко, Саудовской Аравии, Доминиканской Республике и Венесуэле.

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