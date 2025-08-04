Экс-ведущий также рассекретил имя малыша.

В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула в четвертый раз стал отцом.

Радостной новостью мужчина поделился в своем Instagram сегодня, 4 августа, и показал первое фото с ребенком. Жена Сергея - Екатерина Сопельник - родила мальчика, которого назвали Марком.

"Меня зовут Марко Притула. Да-да, с ударением на "о". Я родился несколько дней назад в Киеве. Папа говорит, что я еще не совсем понимаю, в каком замечательном городе я появился на свет. А мама говорит, что я очень красивый мальчик и благодарит Бога, что когда я рождался не было воздушной тревоги. Тетушки-врачи в роддоме называют меня "казачок" и говорят, что это прекрасно, когда на свет появляется еще один маленький украинец. Не могу с ними не согласиться. Я может еще не понимаю, в каком хорошем городе родился, но даже младенец понимает, как это круто быть украинцем. Одним словом, дамы и господа, ребята и девушки, принимайте в общество!" - написал Притула от имени малыша.

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К слову, беременность жены Сергей тщательно скрывал. Пара уже воспитывает двух общих дочерей Соломию и Стефанию. Также у Притулы есть старший 16-летний сын Дмитрий от первого брака.

"Буду очень стараться, чтобы вырасти достойным сыном не только мамы и папы, но и Украины. И буду всегда благодарен тем дядям и тетям одетым в пиксель, которые защищают меня маленького. Сейчас извиняюсь, но у меня важные дела: сися, спать, играть с братом и сестричками", - написал Сергей.

Напомним, ранее Сергей Притула признался, находится ли его сын на учете в ТЦК.

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