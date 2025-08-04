Такие заявления Трампа - не более, чем очередной пиар-ход, считает Анатолий Храпчинский.

Заявления президента США Дональда Трампа об отправке двух подводных атомных лодок ближе к РФ вряд ли будут иметь какие-то последствия.

Такое мнение высказал в эфире Radio NV Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"Я думаю, что это все закончится тем, что россияне немного добавят громкости на своих загоризонтных РЛС, которые мы тоже выбивали. И будут меньше наливать Медведеву", - сказал Храпчинский.

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В то же время он отметил, что у Трампа есть возможности, которые могли повлиять на способность России вести войну. Среди них - введение санкций против России, в том числе и вторичных. Против стран, которые покупают у РФ нефть. Также Вашингтон мог бы передать Украине определенные виды вооружения для давления на Москву.

"Хоть не стратегического, которым мы сможем наносить удары по территории РФ, а по крайней мере ускорить те системы ПВО, в которых мы нуждаемся - технику, самолеты, другое вооружение, которое нам нужно. Даже если не говорим F-16, давайте говорить о "Black Hawk", которые у них там списываются большим количеством ежегодно. Поэтому здесь очередной пиар-ход со стороны администрации Трампа. И не более", - добавил Храпчинский.

Угрозы Трампа России: что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп ранее приказал отправить две атомные подводные лодки "в соответствующие регионы" из-за высказываний экс-президента России, а ныне топ-чиновника Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Впоследствии он сообщил, что подводные лодки уже прибыли на место дислокации.

В России отреагировали на такие заявления Трампа. В частности представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет о "сложных и чувствительных субстанциях", и эта тема "многими воспринимается эмоционально". При этом он подчеркнул, что в России не считают заявления Трампа признаком эскалации.

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