Сергей Дейнеко проверил боевую готовность пограничников на самых горячих направлениях фронта

Председатель Госпогранслужбы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко посетил пограничные подразделения на Харьковщине, а также отдельно поработал на Купянском, Северском и Краматорском направлениях. Он проверил готовность бригад и отрядов, которые сдерживают врага: ознакомился с боевой обстановкой, обеспечением, медицинской поддержкой и вооружением.

Отдельное внимание - мобильным огневым группам, которые сбивают вражеские дроны, и пограничной комендатуре РУБпАК "Феникс", которая расширяет боевые возможности в рамках проекта "Линия дронов". Глава службы встретился и с медиками, которые первыми спасают раненых.

На каждом направлении он вручил награды защитникам - за мужество, самопожертвование и верность присяге.

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"Хочу поблагодарить вас за ваше мужество и героизм, с которыми вы ежедневно держите вражеские атаки и наступления. Я понимаю, что война не закончится завтра или через неделю, но у нас нет другого выбора. Наш путь - останавливать, побеждать, выбивать врага с нашей земли", - обратился к пограничникам Сергей Дейнеко.

Вместе с ним боевые подразделения посетила Председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, чтобы поблагодарить пограничников и подчеркнуть: тыл работает бок о бок с фронтом.