Более 80 тысяч деталей, используемых в вооружении США, содержат минералы, подпадающие под китайский экспортный контроль.

Китай ограничивает поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая их искать запасы сырья по всему миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Производители, поставляющие продукцию для армии США, используют минералы, которые добываются в Китае. Это касается, в частности, микроэлектроники, двигателей для БПЛА, приборов ночного видения, а также систем наведения ракет и спутников военного назначения.

Из-за роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, Пекин усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов.

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Хотя впоследствии, после ряда торговых уступок со стороны администрации Трампа, экспорт частично восстановили, Китай продолжает блокировать поставки стратегически важных минералов, используемых в оборонной сфере.

Некоторые материалы, необходимые для оборонной промышленности, теперь продаются в пять и более раз дороже.

Одна из компаний рассказала, что недавно ей предложили купить самарий - металл, необходимый для производства магнитов, способных выдерживать экстремальные температуры реактивных двигателей - по цене, в 60 раз превышающей стандартную.

Отметим, что на сегодня Китай обеспечивает около 90% мировых потребностей в редкоземельных элементах и доминирует в производстве многих других критических минералов. И хотя западные компании в последние годы пытались найти альтернативные источники китайских минералов, сделать это не удалось.

Кроме недавних экспортных ограничений на редкоземельные элементы, с декабря Китай запретил продажу США германия, галлия и сурьмы - элементов, которые используют, в частности, для пуль, снарядов, а также в приборах ночного видения.

Некоторые компании уже предупредили о возможном сокращении производства, если поставки минералов не улучшатся. Недавно в Leonardo DRS сообщили, что американское оборонное подразделение осталось только с резервными запасами германия. Последний используется в инфракрасных сенсорах, которые входят в состав ракет и другого оборудования.

Ограничения на поставки критических минералов еще раз подчеркивают зависимость американской оборонной промышленности от Китая Это дает Пекину серьезные рычаги влияния в условиях эскалации геополитической напряженности и сложных торговых переговоров.

Наиболее уязвимыми эксперты считают производителей дронов, поскольку многие из них - небольшие стартапы с ограниченными доходами и слабым контролем цепей поставок. Как говорят некоторые представители оборонной отрасли, такие компании вообще не успели накопить значительные объемы редкоземельных металлов.

Всего более 80 000 компонентов, используемых в вооружении Министерства обороны США, изготавливаются из критически важных минералов, на которые Китай ввел экспортные ограничения.

Почти все цепи поставок ключевых минералов, которые использует Пентагон, зависят по крайней мере от одного китайского поставщика. Это означает, что ограничения со стороны Пекина могут вызвать еще большие задержки в производстве оружия.

Американо-китайские отношения - последние новости

Специалисты считают, что Вашингтон и Пекин способны уладить многие разногласия и заключить торговое соглашение, избежав жестких пошлин. Однако по одному вопросу стороны по-прежнему далеки от согласия. Речь о требовании Белого дома о прекращении Китаем закупки нефти в Иране и РФ.

По мнению западных специалистов, если в Китае поверят, что Трамп не отступит от своего намерения по применению экономических рычагов, а также если США одновременно усилят военную поддержку Киева, это может стать переломным моментом в давлении на Москву.

Эксперты напоминают, что ранее пошлины уже заставили государственных нефтепереработчиков Индии приостановить закупки российской нефти, хотя официально правительство страны отрицает изменения в политике.

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