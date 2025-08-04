Популярный в Украине салатный овощ дорожает на глазах, но скоро все кардинально изменится

На данный момент овощ предлагают к продаже в среднем на 15% дешевле, чем годом ранее.

Цены на огурцы в Украине растут неимоверными темпами. Дело в том, что предложение на рынке крайне ограничено, а вот спрос довольно-таки высокий.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что только за прошедшую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 16%, и на сегодняшний день комбинаты предлагают овощ в диапазоне 30–50 грн/кг ($0,72-1,20/кг), в зависимости от качества и объема партии.

Отмечается, что резкие перепады температуры в июле спровоцировали распространение болезней огурца, что негативно сказалось на его качестве. Также, к общему сокращению предложения огурцов привела жаркая и засушливая погода в большинстве областей во второй половине июля.

Видео дня

Несмотря на очередной рост цен, сегодня огурец предлагают к продаже в среднем на 15% дешевле, чем в первых числах августа 2024 года.

Стоит отметить, что тепличные комбинаты планируют приступить к уборке урожая огурцов нового оборота в первой декаде августа, что может кардинально изменить цены на этот овощ.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Varus овощ можно купить по 44,90 грн/кг.

При этом в АТБ его можно купить по 45,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 57,70 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды за неделю изменились. Отмечается, что снизились цены на морковь.

При этом сбор голубики достиг пика, что вынуждает продавцов и дальше снижать отпускные цены, а вот цены на чеснок растут, несмотря на старт уборки.

Вас также могут заинтересовать новости: