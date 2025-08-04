Трин между Солнцем и Луной 4 августа создаст мощную волну гармонии и внутреннего равновесия. В этот период исчезает внутренняя борьба между разумом и чувствами - как будто напряжение, которое мы привыкли носить, просто растворяется. Для трех знаков Зодиака этот день откроет нечто действительно значимое, пишет YourTango.
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Овен
4 августа покажет вам, как достичь амбициозных целей, не теряя баланса с обыденностью. Энергии трина Солнца и Луны принесут вдохновение и ощущение ясности. Вы словно увидите: "Да, я справляюсь. И могу еще больше". В этот день вы почувствуете силу выбора. Судьба даст шанс, но именно вы будете решать, использовать его или нет. И если решитесь стремиться к большему - никто не остановит. Ваше "да" сегодня может многое изменить. Космос благоволит вам.
Лев
Сегодняшний день докажет вам, что замедление - тоже путь к успеху. 4 августа все начнет складываться без спешки и давления. Ваша сила окажется в принятии, а не в контроле. Во время трина вы осознаете: мягкость - не слабость, а ресурс. Именно способность быть открытым и заботиться о себе притягивает удачу. Чем бережнее вы относитесь к себе, тем больше благ приходит в ответ. Гармония даст больше, чем борьба.
Дева
Вы ждали этого момента - и вот он наступает. 4 августа принесет неожиданный поворот, который раскроется легко, без борьбы. Возможно, вы даже не подозревали, что все произойдет именно так. Событие или осознание появится словно из ниоткуда, но вызовет чувство благодарности и внутреннего покоя. Не стоит искать объяснения - просто примите происходящее как дар. День обещает радость и ощущение, что все становится на свои места.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака прощаются с "черной полосой".