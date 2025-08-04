Рассказываем, какие минусы у электромобилей.

При покупке нового авто водители всегда задумываются, что лучше взять - гибрид или электромобиль, или вовсе обычную машину на дизеле, бензине.

Как известно, электрокары стали очень популярными на волне тренда на экологичность. После появления первых таких машин многие концерны выпустили свои версии "электричек" или хотя бы гибридов.

Ранее мы рассказывали, какие б/у машины самые надежные.

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Что лучше электромобиль или бензин

Разгневанный пользователь Reddit с ником @marsinlynnn раскритиковала неназванный электрокар, который она приобрела. Итак, рассмотрим, какие минусы электромобилей она обнаружила при использовании.

Женщина назвала свою машину "самым большим неудобством", а также "непрактичной" и "дурацкой". По ее словам, из-за ожидания зарядки автомобиля она часто опаздывала - поездки стали занимать в три раза больше времени.

Из-за этого ее семья вынуждена планировать дорогу с учетом таких задержек, ведь придется сделать несколько вынужденных остановок.

"Это самое большое неудобство в моей жизни. Ненавижу, что любая поездка на расстояние более 160 км превращается в шестичасовую поездку, потому что нам нужно найти, где зарядить аккумулятор. Зарядка занимает не менее 30 минут и этого хватает всего на 240 км", - возмутилась пользователь.

Она отметила, что аккумулятор разряжается из-за:

подъема в гору;

скорости более 110 км/ч;

жаркой или холодной погоды;

использования кондиционера.

Автомобилистка добавила, что из-за своей машины она опоздала на большое количество важных встреч и не успела сделать много дел. Однако ее сдерживает то, что сама "электричка" очень нравится ее мужу. Каждый раз, когда она предлагает заменить машину, он напоминает о ценах на бензин.

В то же время, похоже, женщине уже не важно, что выгодней, бензин или электромобиль. Она подчеркивает, что лучше тратила бы деньги на традиционное топливо, чем ждала 30-60 минут на подзарядку. Из-за того, что подъем в гору сильно разряжает аккумулятор им не хватает одной зарядки, чтоб навестить своих родных.

Женщина вспомнила, что однажды двухчасовая поездка растянулась на целых шесть часов. Это произошло из-за того, что пришлось долго ждать, пока освободятся зарядные станции.

"Жаль, что мы просто не купили бензиновую машину. Этот дурацкий электромобиль - самое большое неудобство, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться", - подытожила она.

Хотя каждый должен сам решать, что взять - электромобиль или бензиновый, стоит всегда просчитывать все возможные последствия своего выбора.

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