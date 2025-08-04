Рыбные консервы богаты белком и другими необходимыми витаминами и минералами.

Рыбные консервы богаты белком, омега-3 жирными кислотами и важными питательными веществами, такими как витамин D и кальций. При этом они удобны и доступны. Портал verywellhealth.com называет топ-5 лучших видов рыбных консерв, которые богаты белком и могут стать хорошей альтернативой мясу.

1. Сардины

Сардины - высококачественный, полноценный источник белка. 100 г сардин содержат 24,6 г белка, и 982 мг омега-3 (ЭПК + ДГК), которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают работу сердца и мозга. Также они содержат 30% от суточной нормы витамина D, особенно при употреблении костей, железа - 16% от суточной нормы, калия - 8% от суточной нормы.

При этгом в сардинах низкое содержание ртути – меньше, чем в более крупной рыбе (например, тунце или меч-рыбе).

Видео дня

2. Лосось

"Жирная консервированная рыба — один из немногих цельнопищевых источников витамина D3, который поддерживает иммунитет, здоровье костей и зубов, а также гормональную функцию", —говорит сертифицированный диетолог Эйвери Зенкер. Это делает лосось особенно полезным в северном климате или для людей с недостатком солнечного света.

В 100 г лосося содержится 1227 мг омега-3, а аткже 22% от суточной нормы витамина D, и 55% от суточной нормы селена, который необходим для функции щитовидной железы и репродуктивного здоровья.

3. Тунец

Тунец — один из самых богатых белком видов рыбы, способствующий восстановлению мышц и способствующий насыщению.

В то же время тунец может содержать повышенное количество ртути. Важно тщательно выбирать марку продукта. Выбирайте сорта с низким содержанием ртути, например, консервированную светлую рыбу и полосатого тунца.

4. Скумбрия

Скумбрия, подобно лососю и сардинам, обладает множеством полезных для сердца свойств. Она - надёжный источник витамина B12, необходимого для здоровой работы нервной системы и формирования эритроцитов.

При этом скумбрия обычно содержит меньше ртути, чем другие виды рыбы, например, тунец.

5. Анчоусы

"Консервированная рыба может быть отличной альтернативой обработанному мясу, которое связывают с такими негативными последствиями для здоровья, как сердечно-сосудистые заболевания и рак", — сказал Зенкер.

Это ещё один вид консервированной рыбы с костями, который является хорошим источником кальция.

Ранее шеф-повар назвал 9 видов рыбы, которые он не советует покупать.

Вас также могут заинтересовать новости: