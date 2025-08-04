Романенко успокоил, что для сбивания реактивных дронов Украина имеет возможности.

Российская Федерация готовит Донецкий аэропорт, который находится на оккупированной украинской территории, для запуска "Шахедов" - соответственно, теперь у украинцев станет меньше времени для реагирования на угрозу. Об этом в эфире телемарафона рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко - бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины".

Военный отметил, что украинские дроны-перехватчики пока не являются эффективным оружием против российских реактивных "шахедов" - в частности из-за более низкой скорости. Реактивный дрон имеет скорость 500 км/ч, "перехватчик" - около 300 км/ч. В то же время Романенко отметил, что ВСУ имеют на вооружении другие средства, которые способны справиться с указанным оружием противника.

"Если эти цели появляются (из Донецкого аэропорта) и их будет больше и так далее, то это ухудшает состояние нашей противовоздушной обороны", - пояснил эксперт.

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РФ модернизирует дроны, добавляет Романенко, увеличивает их скорость до 500 км/ч, боевую часть (до 90 кг) и тому подобное. В то же время, например, самолетам справиться со "старыми", менее скоростными БПЛА противника было труднее.

"Если с самолета не попал, нужно было делать круг... (Чтобы зайти на следующую атаку - УНИАН). А теперь, с повышением скорости ситуация, так сказать, улучшилась - вероятность работы истребителей наших и вертолетов больше по уничтожению ("шахедов" - УНИАН). Это раз. Второе - поскольку это реактивный двигатель, то у него есть тепловой фон, реактивный двигатель раньше оказывается для головки с тепловым наведением...", - рассказал Романенко.

Он добавил, что именно особенность теплового фона увеличивает вероятность попадания по реактивным "шахедам" из таких средств, как переносные зенитно-ракетные комплексы. Также любая ракета, по словам Романенко, имеющая тепловую головку лучше наводится на такую цель.

Российские "шахеды" - новости

Как писал УНИАН, по данным Института изучения войны, Россия собирается расширить использование оккупированной территории Украины для нанесения ударов беспилотниками по Украине.

В частности, планирует использовать для этого территорию Донецкого аэропорта - спутниковые снимки за июль показывают, что оккупационные власти частично очистили укрепления на взлетно-посадочной полосе. Также начались строительные работы на стоянках, возможно, в рамках подготовки к установке топливных резервуаров, строятся закрытые складские помещения.

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