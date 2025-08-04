Отправляясь на отдых, многие туристы полагаются только на безналичные расчет через банковские карты, и этим допускают серьезную ошибку, которая может стоить им немалых денег.
Как пишет The Independent со ссылкой эксперты сайта Be Clever With Your Cash, туристы напрасно не берут с собой на отдых наличные деньги.
"В отношении наличных все еще существует "слепая зона". Многие полагают, что достаточно иметь карту без комиссии, но это может оказаться ложной экономией, если в итоге вы воспользуетесь банкоматом за границей, который взимает комиссию, или столкнетесь с плохим обменным курсом", – отметила денежный эксперт Be Clever With Your Cash Амелия Мюррей.
При этом она подчеркнула, что речь не идет о том, чтобы носить с собой пачки наличных, однако стоит иметь необходимый минимум, чтобы быть готовыми к тем моментам, когда карта просто не сработает или безналичный расчет будет недоступен.
В связи с этим Мюррей советует туристам брать с собой в поездку "денежную подушку безопасности" – небольшую сумму в местной валюте, которая может пригодиться для чаевых, поездок по стране на транспорте или в случае, если отдыхающие окажутся в месте, где не принимают карты.
Также она посоветовала отдыхающим перед поездкой ознакомиться с политикой своей карты в отношении комиссий и конвертации валюты.
Кроме того, путешественникам стоит избегать банкоматов и пунктов обмена валюты в туристических местах – например, в аэропортах, на вокзалах, в отелях, поскольку там может быть выше комиссия, чем, например, в официальных банковских отделениях.
Другие распространенные ошибки туристов на отдыхе
Как сообщал УНИАН, ранее опытный путешественник Митч Гласс отметил, что многие туристы ошибочно считают сейфы в отелях безопасным местом для хранения своих ценностей.
В свою очередь стюардесса со стажем рассказала, почему большая часть товаров в duty free в аэропортах – это грабеж.
Кроме того, эксперты предупредили, что многие туристы совершают одну и ту же ошибку при бронировании отелей, которая может стоить им немалых денег.
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