Такие призывы свидетельствуют о том, что украинские удары по РФ дают очень серьезный эффект, считает Евгений Дикий.

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия якобы "заинтересована в воздушном перемирии", является очень важным для Украины, поскольку оно свидетельствует о реальных проблемах Москвы. Такое мнение высказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", в эфире Радио NV.

"Все это время нас регулярно пытаются разводить как лохов. Никто не предлагает какой-то адекватный мир. Никто не предлагает даже полную заморозку или перемирие. Хотя я считаю, что такое предложение было бы не в нашу пользу. Но даже его не делают. Но регулярно пробуют нас заставить отказаться от каких-то отдельных элементов войны. Путину можно будет все, что для него удобно. А нам нельзя будет то, что для Путина неудобно", - сказал Дикий.

Он добавил, что призывы России установить энергетическое или воздушное перемирие - это не шаги к объявлению реального мира. По словам эксперта, это путь к победе России.

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"И именно по тому, на какие перемирия россияне согласны, очень четко можно судить, что из наших действий для них действительно чувствительно. И предложение воздушного перемирия - это четкое признание, что наши беспилотные удары по территории России дают очень серьезный эффект. Это признание того, что наши беспилотные удары стали весомым фактором, который как минимум мешает победе России. А максимум - ведет к нашей победе", - добавил Дикий.

Кроме того, он отметил, что такие заявления являются фактическим признанием того, что российская ПВО бессильна против украинских ударов.

"И когда их ПВО бессильна, а наши воздушные удары влияют на весь ход войны, тут появляется бацька и говорит, вы себе дальше воюйте, давайте вас дальше будут на фронте убивать. Но вы перестанете дронами уничтожать российские НПЗ, останавливать российскую железнодорожную логистику. Потому что Путину неудобно вас убивать, пока вы это делаете", - отметил Дикий.

Перемирие в небе: что известно

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Путиным и сделал ряд циничных заявлений. Одно из них касалось темы воздушных атак. Лукашенко заявил, что Россия якобы "заинтересована в воздушном перемирии". Он подчеркнул, что "просил американскую делегацию передать это Трампу".

"Опять, "воздушное перемирие". Я говорю: "Да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пусть на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали". Уже последний, вы знаете, случай, когда в Беларусь (залетел дрон с) 59 кг взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, что не взорвалась, ударил по десятиэтажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - заявил Лукашенко.

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