Возгорание возникло, предварительно, на 9-м этаже здания.

Во Львове произошел пожар в одной из гостиниц города, есть пострадавшие, среди них - дети.

По данным ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, сообщение о пожаре на улице Клепаровская, 30 поступило сегодня в 12:23. Возгорание возникло, предварительно, на 9-м этаже здания.

К месту происшествия были направлены спасатели по повышенному номеру вызова.

Представитель ГУ ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев отметил в комментарии УНИАН, что спасатели эвакуировали 15 человек.

Сейчас чрезвычайники проводят работы по ликвидации возгорания.

Больше информации в ведомстве пообещали обнародовать позже.

Во Львовском горсовете сообщили, что пожар произошел в гостинице "Власта". Причину возгорания сейчас устанавливают. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.

"На момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о шести пострадавших, среди них - двое детей. Все госпитализированы в Первое медицинское объединение. Угрозы их жизни нет - травмы легкие", - проинформировали в мэрии и добавили, что на месте работают все необходимые службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Другие новости Львова

Во Львове в июле зафиксировано массовое отравление среди посетителей ресторана "Китайский привет" Миши Кацурина. Пострадали более 40 человек.

В Госпотребслужбе сообщили, что в ресторане обнаружили многочисленные нарушения санитарных правил.

Полиция открыла уголовное производство по этому инциденту (по ч.1 ст. 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

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