Военнослужащие, которые вернулись из СЗЧ, смогут продолжить службу по решению командира, даже при наличии уголовного производства.

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть (далее - СЗЧ), продлено до 30 августа 2025 года. До этого времени военнослужащий имеет возможность добровольно прибыть в соответствующие воинские части и выразить готовность продолжить военную службу. При этом, как отмечается на странице ОТГ "Север" в Facebook, военнослужащие, которые вернулись из СЗЧ, смогут продолжить службу по решению командира, даже при наличии уголовного производства.

"С момента возвращения в течение 72 часов таким военнослужащим продолжается военная служба, действие контракта, а также возобновляется выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. Также с момента продолжения военной службы возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что упрощенный механизм возвращения из СЗЧ действует только для военнослужащих:

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самовольно оставивших воинские части или места прохождения службы или дезертировавших до 10 мая 2025 года;

военная служба которых приостановлена на момент возвращения в определенные батальоны резерва;

которые добровольно прибыли не позднее 30 августа 2025 года в соответствующие батальоны резерва.

Для добровольного возвращения на службу с СЗЧ необходимо не позднее 30 августа 2025 года добровольно обратиться в ВСП, ГБР, НПУ или в один из батальонов резерва, выразив желание и готовность в дальнейшем проходить военную службу, или воспользоваться приложением "АРМИЯ+".

СЗЧ в Украине - новости

Начальник штаба 1-ого корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Арсен Дмитрик с позывным "Лемко" говорил о том, что самовольное оставление части, как правило, свидетельствует о проблемах именно с командиром, от которого уходят. По его словам, он лично не осуждает тех людей, которые дезертировали, и относится к проблеме "по-философски".

А Герой Украины, подполковник Кирилл Верес отмечал, что 20-й отдельный полк беспилотных систем "К-2" на около 50% состоял из военнослужащих, вернувшихся после СЗЧ.

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