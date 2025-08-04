Правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни.

Правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины.

"Сегодня на заседании правительства мы начали процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины. Это важный этап в перезагрузке таможни, которая должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам", - сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

В состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.

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Так, членами комиссии от Украины стали руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и директор по развитию бизнеса (аудиторская фирма "Моор Стивенс") Олег Тымкив.

От международных партнеров в состав комиссии вошли таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству Арунас Адоменас, эксперт по вопросам управления и институциональных реформ Дэвид Бернстайн и международный эксперт по таможенной политике, содействие торговле и организационного лидерства Кунио Микурия.

Также, по словам Свириденко, правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни.

"Это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года. Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет", - отметила глава Кабмина.

Реформа таможни - последние новости

Накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на этой неделе правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя Государственной таможенной службы Украины. По ее словам, таможня должна стать "современной сервисной службой, которая будет соответствовать стандартам ЕС".

Еще в сентябре 2024 года Рада приняла закон о реформе таможни, который предусматривал перезагрузку по образцу БЭБ, прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы и его политическую независимость, переаттестацию всех работников в течение 18 месяцев с даты назначения нового главы и повышение зарплат на уровне закона. Однако с тех пор конкурс на главу таможни так и не был объявлен.

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