Стоимость закупок овощей из-за рубежа выросла на 64% и составляет 355 млн долларов.

В первом полугодии импорт агропродовольственной продукции в нашу страну вырос на 10%. Об этом УНИАН сообщили специалисты Института аграрной экономики.

"По данным Государственной таможенной службы, в январе-июне 2025 года в Украину было ввезено агропродукции на 4262 млн долл., что на 398 млн долл. больше, чем за 6 месяцев прошлого года", - приводит научный центр слова своего сотрудника Богдана Духницкого.

Стоимость закупок овощей из-за рубежа выросла на 64% и составляет 355 млн долларов. В основном отечественные импортеры закупали помидоры, картофель, капусту, морковь, огурцы и сладкий перец. Одна из причин роста экспорта - сокращение объемов собственного производства.

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Украина активно закупала за рубежом различные пищевые продукты, в частности, экстракты, концентраты и готовые соусы. Общая сумма по этим категориям составила 277 млн долларов, что на 2% выше показателей первого полугодия 2024 года.

Импорт плодово-ягодной группы сформировали преимущественно цитрусовые и бананы, а также другие экзотические фрукты вместе с орехами. В первом полугодии показатели в этой группе составили 472 млн долларов (на 14% выше стоимости закупок в прошлом году).

Объемы закупок рыбы, ракообразных и моллюсков почти не изменились. Общая сумма по этим категориям составила 444 млн долларов.

Объемы поставок какаопродуктов выросли на 29% и составили 265 млн долларов. На четверть выросли закупки кофе и чая - их импортировали на сумму 211 млн долларов.

Семена и плодов масличных культур за январь-июнь было импортировано на 260 млн долларов, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Алкогольных и безалкогольных напитков было закуплено на сумму 370 млн долларов, то есть, на 2% больше, чем в прошлом году. Львиная доля импорта в этой категории была сформирована крепкими спиртными напитками, винами и пивом.

Если говорить о кормах для животных и отходах, то импортные закупки уменьшились в стоимостном выражении на 2% и составили 226 млн долларов. Объемы поставок табачных изделий остались на уровне прошлого года и составили 213 млн долларов.

"Совокупно эти продукты образуют более 70% отечественного импорта сельхозпродукции в денежном выражении", - добавляют специалисты.

Причиной общего роста стоимости аграрного импорта специалисты называют стабильный спрос на основные товарные группы продовольствия иностранного происхождения, а также повышение цен на них.

Специалисты прогнозируют, что по итогам года мы увидим очередное увеличение объемов импортных закупок агропродовольственной продукции. Отметим, что основные поставщики - это страны Европейского Союза. На них приходится более 52% импортных поставок.

Главными поставщиками сельскохозяйственной продукции на украинский продовольственный рынок были Польша (568 млн долларов), Турция (345 млн долларов) и Германия (322 млн долларов). Сразу за ними следуют Италия и Нидерланды.

Импорт пищевых продуктов - другие новости

Несмотря на сокращение импорта соли в первом полугодии почти на 50%, Украина остается зависимой от поставок важного пищевого продукта из-за рубежа. Основными поставщиками соли в Украине выступают Египет, Турция и Румыния.

Добыча отечественной соли резко упала, ведь россияне оккупировали крупнейшего производителя соли в Украине - предприятие "Артемсоль". Сегодня Украина предпринимает активные попытки восстановить добычу, в частности, с помощью Тереблянского соляного месторождения.

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