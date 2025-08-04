Артистка пытается добраться в Республику Конго к родному человеку.

Украинская певица Гайтана, которая известна по песням "Шаленій", "Самотня босса" и "Два вікна", рассказала о проблемах со здоровьем отца.

Артистка написала об этом в своем Instagram. По словам Гайтаны, ее папа Клавер Эссами находится в критическом состоянии и сейчас она пытается долететь к нему, однако столкнулась в некоторыми трудностями.

"Мой отец в критическом состоянии в Браззавиле (Республика Конго). Вчера я пыталась улететь к нему из Цюриха, но мне не позволили сесть на самолет, потому что с украинским паспортом мне теперь нужна виза", - отметила певица.

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Гайтана добавила, что будет пытаться всеми силами решить ситуацию, однако также обратилась за помощью к подписчикам.

"Я поеду в консульство Республики Конго в Женеве. Я прошу о помощи всех, кто имеет контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне срочно выдали визу", - написала исполнительница.

Что именно произошло с отцом - Гайтана не отметила.

Напомним, ранее сын телеведущего Константина Грубича вышел на связь после тяжелого ранения и потери руки.

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