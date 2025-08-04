Сообщалось, что подводный аппарат "Посейдон" имеет практически неограниченный запас хода.

По неподтвержденным данным, "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске скоро проведет (или уже провело) церемонию официальной закладки атомной подводной лодки специального назначения "Оренбург". Об этом сообщают российские паблики.

В качестве доказательства они приводят сувенирную продукцию, которую подготовили к церемонии.

Субмарина "Оренбург" может относиться к проекту 09853 и представлять собой модифицированный вариант атомной подводной лодки специального назначения "Хабаровск" проекта 09851, заложенного в июле 2014 года. Этот корабль до сих пор находится в стадии строительства.

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Вероятно, как и "Хабаровск", подводная лодка "Оренбург" будет носителем стратегического подводного комплекса "Посейдон".

"Посейдон" - справка УНИАН

По данным из открытых источников "Посейдон" является беспилотным подводным аппаратом, оснащенным ядерной энергоустановкой. Он якобы выступает носителем ядерного заряда.

Заявленное назначение "Посейдона" - нанесение гарантированного критического ущерба прибрежным территориям в виде обширного радиоактивного загрязнения, поражения кораблей и военно-морских баз.

"Посейдон" в разное время называли "царь-торпедой" и даже "оружием апокалипсиса".

Однако первоначальные заявления о 100-мегатонной боеголовке оказались недостоверными. Позже российские СМИ сообщили, что "Посейдон" сможет использовать различные виды боевой части максимальной мощностью до 2 мегатонн.

Эксперты также отмечали, что создание подобной торпеды является нецелесообразным в контексте существующего стратегического ядерного арсенала, который эффективнее решает заявленные задачи.

Дело в том, что ракетное вооружение быстрее и точнее, в то время как "Посейдону" может понадобиться до нескольких дней, чтобы преодолеть расстояние до побережья вероятного противника.

При всем этом "Посейдон" является исключительно дорогостоящим проектом, который включает не только разработку самого аппарата, но и подводные лодки-носители, которые создаются именно под него.

Ранее россияне передали флоту субмарину БС-329 "Белгород", которая выступает носителем аппарата "Посейдон". Лодка имеет исключительно большую длину, которая достигает 184 м.

Российский флот - последние новости

Недавно украинские разведчики получили секретные данные о новейшем стратегическом стратегическом атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский".

В частности были получены поименные списки личного состава экипажа субмарины, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки. Также можно видеть боевые схемы корабля.

Напомним, о передаче российскому флоту субмарины "Князь Пожарский" УНИАН сообщил в июле этого года. Участие в церемонии поднятия флага на подводной лодке принял российский диктатор Владимир Путин.

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