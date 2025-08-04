В большинстве областей столбики термометров покажут +24...+29.

Во вторник, 5 августа, в Украине будет преобладать сухая и очень теплая погода, однако в ряде областей все же будет идти дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дожди, местами с грозами, пройдут ближайшей ночью в западных областях, днем локальные осадки вероятны только в Карпатах, в Житомирской и Винницкой областях", - рассказала она и добавила, что в целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

Столбики термометров покажут +24...+29 градусов, а в южной части воздух прогреется до +30...+34 градусов.

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Отдельные "тридцатки" доберутся также до Днепропетровщины, Кропивницкого с районами и даже Полтавщины.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, во вторник будет сухо, солнечно и до +29 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

В течение этой недели в Украине ожидается неустойчивая погода. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале недели погодные условия будут определять атмосферные фронты и влияние циклонов. В результате на большей части территории страны возможны осадки разной силы, местами с порывистым ветром и грозами.

Во второй половине недели ситуация стабилизируется - сформируется антициклон, который принесет сухую и малооблачную погоду на выходных.

Самые высокие температурные показатели будут наблюдаться на юго-востоке и в Крыму. В этих регионах также сохранится повышенная пожарная опасность.

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