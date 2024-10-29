По словам Александра Литвиненко, на сегодня в силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан. Об этом во время представления президентских законопроектов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам секретаря СНБО, всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - сообщил Литвиненко.

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Мобилизация в Украине - последние новости

Верховная Рада Украины продлила сроки военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток. Соответствующие законопроекты парламентарии поддержали конституционным большинством.

Первым законом предусмотрено продление срока действия военного положения в Украине с 05:30 10 ноября на 90 суток - то есть, до 7 февраля 2025 года.

Согласно второму документу, всеобщая мобилизация продлена "в связи с продолжающейся широкомасштабной агрессией Российской Федерации против Украины".

Добавим, что это уже 13 голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.

При этом, по данным социологов, почти 60% украинцев поддерживают продловження мобилизации, "поскольку без нее Украина будет оккупирована Россией".

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