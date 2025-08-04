Музыканты исполнили песню "Кохана" покойного композитора Игоря Поклада.

Львовский муниципальный хор "Гомін", выступление которого ранее завирусилось в сети с песней "Цей сон", снова покорил сердца пользователей.

Недавно музыканты вместе с дирижером Вадимом Яценко дали большой сольный концерт во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Хор "Гомін" исполнил на сцене известный хит Игоря Поклада "Кохана". Это выступление опубликовали в Facebook и оно уже набрало более 100 тысяч просмотров.

"Аж заплакала я сейчас от этой песни, от такого чувственного, нежного, искреннего исполнения. Просто браво", - написала автор видео.

Реакция сети

В комментариях пользователи засыпали комплиментами музыкантов:

"Очень мастерски"

"Ой, как это красиво!"

"Вы умеете поражать! Браво!"

"Шедевр"

"Это чистое наслаждение".

Что известно о хоре "Гомін"

Хор был основан в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Он участвовал в престижных международных конкурсах, а с 2022 года "Гомін" стал частью Львовского органного зала, в репертуаре которого композиции разных жанров.

Напомним, ранее стало известно, какой трек самый популярный на YouTube в Украине.

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