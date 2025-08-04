Отношения актеров начались во время съемок фильма "Голый пистолет".

Недавно Голливуд всколыхнула новость о романтических отношениях 58-летней Памелы Андерсон и 73-летнего Лиама Нисона. После волны слухов пара официально подтвердила роман во время премьеры фильма "Голый пистолет", в котором они сыграли главные роли.

Популярные актеры появились вместе на красной дорожке и проводили время в общей компании. Памела и Лиам мило держались за руки и обнимались.

На отношения звездной парочки уже отреагировали не только фаны, но и дети актеров. Как пишет US Magazine со ссылкой на приближенные источники к актерам, сыновья 58-летней Андерсон - Брэндон и Дилан - одобрили ее нового бойфренда. Они рады видеть маму настолько счастливой.

Видео дня

Положительно отреагировали и сыновья Нисона. Майкл Ричардсон и Дэниел Нисон присутствовали во время промотура "Голого пистолета", чтобы выразить свою поддержку отцу.

Голливудский актер долго был одиноким. Его жена Наташа Ричардсон умерла в 2009 году. После этого Лиам сосредоточился на семье и карьере, избегая публичных романов. Поэтому отношения с Памелой стали неожиданным, но, судя по всему, счастливым поворотом в его жизни.

Стоит отметить, что звездный дуэт Андерсон и Нисона уже можно увидеть на больших экранах. Недавно УНИАН делал обзор на новый фильм "Голый пистолет".

Вас также могут заинтересовать новости: