Недавно Голливуд всколыхнула новость о романтических отношениях 58-летней Памелы Андерсон и 73-летнего Лиама Нисона. После волны слухов пара официально подтвердила роман во время премьеры фильма "Голый пистолет", в котором они сыграли главные роли.
Популярные актеры появились вместе на красной дорожке и проводили время в общей компании. Памела и Лиам мило держались за руки и обнимались.
На отношения звездной парочки уже отреагировали не только фаны, но и дети актеров. Как пишет US Magazine со ссылкой на приближенные источники к актерам, сыновья 58-летней Андерсон - Брэндон и Дилан - одобрили ее нового бойфренда. Они рады видеть маму настолько счастливой.
Положительно отреагировали и сыновья Нисона. Майкл Ричардсон и Дэниел Нисон присутствовали во время промотура "Голого пистолета", чтобы выразить свою поддержку отцу.
Голливудский актер долго был одиноким. Его жена Наташа Ричардсон умерла в 2009 году. После этого Лиам сосредоточился на семье и карьере, избегая публичных романов. Поэтому отношения с Памелой стали неожиданным, но, судя по всему, счастливым поворотом в его жизни.
Стоит отметить, что звездный дуэт Андерсон и Нисона уже можно увидеть на больших экранах. Недавно УНИАН делал обзор на новый фильм "Голый пистолет".