28 ОМБр получила от 'Украинской команды' грузовик с гидробортом для усиления логистики

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный подчеркнул важность логистики для обеспечения боеспособности военных подразделений.

"Украинская команда" передала бойцам 28 Отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода мощный грузовик. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Передали очередной автомобиль – 12-тонник с гидробортом – бойцам 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята почти три с половиной года находятся на передовой. Героически защищают Донбасс. Ни разу не были на полноценной ротации", – сообщают в "Украинской команде".

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Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный подчеркнул важность логистики для обеспечения боеспособности воинских подразделений.

"Война – это не только боевые столкновения. Это ежедневная логистика. Надеюсь, наш автомобиль станет надежным помощником бойцам 28 бригады в выполнении их сверхсложных задач и поможет сохранить жизни наших защитников", – отметил Палатный.

Военнослужащие 28 бригады отметили, что эта помощь очень важна для них, и поблагодарили "Украинскую команду" за постоянную поддержку.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую более 90 единиц автомобильной техники.