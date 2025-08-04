28 ОМБр получила от 'Украинской команды' грузовик с гидробортом для усиления логистики

"Украинская команда" передала бойцам 28 Отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода мощный грузовик. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.
"Передали очередной автомобиль – 12-тонник с гидробортом – бойцам 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята почти три с половиной года находятся на передовой. Героически защищают Донбасс. Ни разу не были на полноценной ротации", – сообщают в "Украинской команде".
Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный подчеркнул важность логистики для обеспечения боеспособности воинских подразделений.
"Война – это не только боевые столкновения. Это ежедневная логистика. Надеюсь, наш автомобиль станет надежным помощником бойцам 28 бригады в выполнении их сверхсложных задач и поможет сохранить жизни наших защитников", – отметил Палатный.
Военнослужащие 28 бригады отметили, что эта помощь очень важна для них, и поблагодарили "Украинскую команду" за постоянную поддержку.
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую более 90 единиц автомобильной техники.