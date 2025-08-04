В списке есть Змея и Свинья.

В понедельник, 4 августа, шесть представителей китайского зодиакального круга окажутся в потоке удачи и благополучия. Этот день совпадает с редким событием - Днем открытых дверей, усиленным влиянием тройной Деревянной Змеи. Интуитивная и стратегическая энергия этого знака будет ощущаться не только в сутках, но и в самом часовом ритме дня, пишет YourTango.

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Видео дня

Змея

Этот день как будто создан для вас. Вы чувствуете и видите больше обычного - и одновременно наблюдаете со стороны, и являетесь центральной фигурой. То, к чему вы давно стремились в тишине и без лишнего шума, начинает сбываться. Ваш успех - результат мастерства и глубокой подготовки. Это может быть одобренный проект, долгожданная сделка или внутреннее ощущение силы и уверенности, когда больше не нужно никому ничего доказывать. Ваш момент настал, Змея - просто позвольте ему раскрыться.

Свинья

Неожиданное облегчение приходит именно тогда, когда оно необходимо. Это может быть помощь, избавляющая от лишней нагрузки - финансовой, эмоциональной или организационной. Вы можете получить деньги, поддержку или просто добрый жест, который позволит передохнуть и освободить пространство для нового. День открытых дверей дарит подарки без условий. Отпустите контроль и позвольте изобилию войти в вашу жизнь.

Дракон

Интуиция вас не подводила - вы чувствовали, что перемены близки. И 4 августа вы получите первый явный сигнал, что новая глава начинается. Это может быть важная новость, совпадение или послание, которое подтвердит: вы на верном пути. Удача этого дня - в действии. Даже малое "да" сегодня может повлиять на весь остаток года. Прислушивайтесь к себе и принимайте решения, которые вызывают живой отклик. Ваше "да" имеет силу.

Обезьяна

Ваше чувство времени на высоте. Всё словно подстраивается под вас - важный разговор переносится на более подходящий момент, планы становятся более удачными, а нужные люди выходят на связь в нужное время. Ваша интуиция и способность к гибкости станут главным козырем. Обратите внимание на неожиданные изменения - именно они могут принести вам наибольшую выгоду. Наступает время роста и новых возможностей.

Бык

Вы могли ощущать застой в каком-либо вопросе - будь то финансы, рабочие процессы или долгое ожидание перемен. Но этот день принесет вам знак: ситуация сдвигается с места. Это может быть конкретное одобрение, положительный ответ или прогресс, которого вы так ждали. Необязательно видеть всю картину - важно, что следующий шаг уже рядом. Он ведет к выходу. Удача на вашей стороне.

Петух

Этот день дарит вам ясность. Все, что ранее казалось туманным - цели, слова, намерения - теперь обретает четкость. Наступает подходящий момент для того, чтобы проявить себя - в словах, письмах или сообщениях. Ваша удача сегодня - в коммуникации. Простое действие - письмо, звонок или напоминание - может сыграть решающую роль. Если вы говорите искренне и уверенно, нужная дверь откроется. Поверьте в себя - ваша интуиция сейчас особенно точна.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака будут купаться в деньгах весь август 2025.

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