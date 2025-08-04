Сообщается, что двигатели стратегических бомбардировщиков Ту-95 якобі изнашиваются на 40% быстрее из-за большого расстояния полетов.

СМИ и различные Telegram-каналы распространяют информацию о том, что после спецоперации СБУ "Паутина" Россия испытывает значительные сложности с использованием стратегической авиации, что может остаться без своих самолетов-ракетоносителей. Эксперты объяснили, насколько это возможно.

Еще 1 августа Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал пост о том, что стратегическая авиация РФ значительно истощается. В сообществе заявили, что двигатели стратегических бомбардировщиков Ту-95 изнашиваются на 40% быстрее, а флот дозаправщиков Ил-78 уже не справляется.

"Каждая атака - это логистический квест на грани фола. И это невозможно масштабировать", - говорится в сообщении.

Видео дня

В конце поста говорится о том, что якобы аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) прогнозируют, что к 2027 году Россия будет вынуждена сворачивать дальнюю авиацию, либо потеряет ее безвозвратно.

В Defense Express считают маловероятным то, что уже в 2027 году россиянам придется практически полностью отказаться от своей стратегической авиации в войне против Украины. Более того, журналисты издания обратили внимание на некоторые неточности в сообщениях, которые распространяются в сети.

Например, "Крымский ветер" заявляет о том, что у РФ якобы осталось всего 16 самолетов Ту-95МС и 44 единицы Ту-22М3. По оценкам СБУ, в рамках операции "Паутина" было поражено 40 самолетов дальней авиации России, или 34% от всего российского флота. Тем не менее под ударом были не только Ту-95МС и Ту-22М3, но и другие самолеты.

В издании отметили, что украинские и западные оценки не говорят о том, что у врага якобы осталось всего 16 бомбардировщиков Ту-95МС. Более того, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что с 1 июня 2025 года россияне в общей сложности четыре раза применяли бомбардировщики типа Ту-95МС.

Интересно то, что в открытом доступе нет упоминаний о том, что кто-то из аналитиков CSIS или RUSI действительно говорил о том, что к 2027 году России придется сворачивать применение своих стратегических бомбардировщиков, подчеркнули в издании.

Журналисты добавили, что Россия все же имеет ограниченный ресурс по стратегической авиации. Тем не менее масштабы этой проблемы не настолько огромные.

Российская стратегическая авиация находится в плохом состоянии - что известно

Ранее бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал, что у России большие проблемы со своей стратегической авиацией. Он подчеркнул, что Ту-95 уже давно нуждаются в капитальном ремонте.

По словам Храпчинского, враг планирует чаще использовать реактивные "Шахеды", которые могут частично заменить удары стратегической авиацией.

Вас также могут заинтересовать новости: