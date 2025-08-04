На аэродроме также размещалась армейская авиация российских захватчиков.

Вчера, 3 августа, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", что в Краснодарском крае. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на территории объекта поднялся сильный пожар. Известно, что на аэродроме также размещалась армейская авиация российских захватчиков.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины", - отметили в Генштабе.

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Удар по аэродрому Саки

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины "посетили" военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой России для операций в Черном море. В результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. В частности, полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один - поврежден. Также поражены три самолета Су-24. Враг понес значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50$ млн.

В результате спецоперации ЦСО "А" СБУ на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения.

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