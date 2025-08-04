Европейские страны опасаются, что их собственная ПВО может остаться в течение длительного времени без защиты.

Соглашение между Трампом и европейскими странами-членами НАТО о поставках Украине систем Patriot зависит от того, как быстро новые батареи могут быть поставлены на замену в Европу. Как пишет Euractiv, европейские союзники Украины готовы передать Patriot, но только при быстрой замене из США, поскольку задержки могут ослабить их собственную ПВО.

Издание отмечает, что шесть европейских стран, которые эксплуатируют системы Patriot — Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания — имеют в своем распоряжении около двух десятков таких систем.

При этом, по данным британской организации Action on Armed Violence, с 2022 года Киев получил шесть боеспособных батарей Patriot, поставленных США, Германией, Румынией и Нидерландами.

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"Однако европейские арсеналы уже истощены в результате предыдущих поставок в Украину, и опасаются, что их собственная противовоздушная оборона может оказаться в течение длительного времени без защиты, если поставки из США не будут осуществляться так быстро, как предложил Трамп", - пишет издание.

Отмечается, что глобальный спрос на передовые системы противовоздушной обороны американского производства значительно превышает предложение, а время ожидания новых заказов на Patriot составляет несколько лет. К этому добавляется цена около 1 миллиарда долларов за батарею и 4 миллиона долларов за каждую ракету-перехватчик.

"Отказываться от систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, "страшно", сказал Euractiv высокопоставленный европейский дипломат".

Спрос растет

Германия, которая возглавила последние поставки, попросила у Вашингтона "незыблемые" гарантии, что она получит новые американские системы противовоздушной обороны в течение восьми месяцев, прежде чем отправить больше Patriot из своих текущих запасов.

Берлин уже отправил три системы Patriot в Украину и первоначально согласился поставить еще пять. Но эти предыдущие пожертвования и развертывание еще двух немецких батарей Patriot на восточном фланге НАТО означают, что у Берлина осталось максимум шесть систем Patriot.

"Ключевым вопросом тогда становится, какие страны будут рассматриваться в качестве приоритетных клиентов", — сказал Euractiv Тревор Тейлор, сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). - "Решения в этом вопросе принимает президент США".

Однако остаются серьезные вопросы о том, как быстро США смогут осуществить поставки.

Так, Румыния в прошлом году пожертвовала значительной частью своего арсенала, отказавшись от одной из двух действующих систем Patriot. В стране надеялись, что США смогут ускорить заказы на новые системы Patriot, но когда несколько месяцев спустя был подписан контракт на замену, дата поставки была назначена на конец десятилетия, отмечает Euractiv.

Длинные списки ожидания, медленные поставки

"Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации, французский адмирал Пьер Вандье, оценивает срок поставки новых батарей Patriot примерно в семь лет. Другой хорошо информированный источник, с которым пообщался Euractiv, был более оптимистичен, но все же сказал, что поставки займут как минимум пару лет".

Два ключевых американских оборонных подрядчика, участвующих в производстве ракет Patriot, Lockheed Martin и Raytheon, увеличивают объем производства с 500 до 650 ракет в год.

Raytheon "увеличит ежемесячное производство перехватчиков GEM-T на 150% до 2028 года, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос", сообщил Euractiv представитель компании.

Patriot для Украины

Ранее стало известно, что Германия будет передавать Украине дополнительные комплексы Patriot не полным комплектом, а частями.

Поэтому, как отмечают аналитики, не исключен вариант, что Украина будет некоторое время эксплуатировать элементы ЗРК Patriot в формате так называемого FrankenSAM, то есть в сочетании с частями ЗРК других типов.

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