Путин готов встретиться с Зеленским, но есть условие, - Песков

В Кремле заявили, что этой встрече должна предшествовать экспертная подготовка.

На фоне ультиматума Дональда Трампа о прекращении огня в Украине в Кремле заговорили о вероятности встречи правителя РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

В то же время он подчеркнул, что пока подготовительная работа для встречи Путина и Зеленского не сделана. Впрочем, в Кремле не исключают возможность проведения встречи Путина и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москве на этой неделе.

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Встреча Зеленского и Путина - новости

Ранее Зеленский сообщил о сдвигах с российской стороны относительно его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа.

Представители России видят логику подготовки к встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным совсем по-другому, чем украинская сторона, заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял.

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