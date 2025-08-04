В рейтинг вошли два кроссовера и компактный электромобиль.

На вторичном рынке можно найти огромное количество отличных автомобилей с пробегом. Более того, можно найти различные варианты даже среди доступных моделей.

В Express назвали три лучших подержанных автомобиля, которые можно купить в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 295 долларов). Эксперты рассказали, почему на эти модели стоит обратить внимание.

Три лучших недорогих автомобиля с пробегом

Toyota RAV4

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В издании отметили, что опытный механик Скотти Килмер называл Toyota RAV4 одной из самых надежных моделей японского бренда. По его словам, этот кроссовер способен проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок при своевременном обслуживании.

В издании подчеркнули, что в Warranty Solutions Group Toyota RAV4 заняла первое место в рейтинге надежности. Согласно исследованию, только 9,68% владельцев этого кроссовера обращались за выплатой по автострахованию, что является самым низким показателем среди всех моделей в Британии.

Nissan Leaf

Nissan Leaf стал одним из первых массовых электромобилей после своего дебюта в 2010 году. Эта модель до сих пор популярна среди тех, кому нужен недорогой полностью электрический автомобиль.

В издании отметили, что сейчас подержанные Nissan Leaf можно найти на вторичном рынке в Британии менее чем за 5000 фунтов стерлингов (около 6650 долларов). По данным What Car?, эта модель является одним из самых надежных электромобилей.

Dacia Duster

Кроссовер Dacia Duster (Renault в Украине и некоторых других странах мира) мгновенно стал популярным после старта производства. Это недорогая модель, которая предлагает практичный интерьер и низкую стоимость обслуживания.

В издании поделились, что у Dacia Duster вместительный багажник, а оценки надежности выше, чем у некоторых более дорогих конкурентов. На вторичном рынке эта модель также имеет высокий спрос.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших автомобилей Volkswagen с пробегом. По их словам, лидер этого рейтинга имеет комфортную подвеску и высокие показатели безопасности.

Кроме того, были названы 5 очень надежных семейных автомобилей. Эксперты упомянули, в частности, модели Toyota RAV4, Honda CR-V и Hyundai Palisade.

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