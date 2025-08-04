Теперь туристы могут самостоятельно купить путешествие с включенными перелетом, проживанием, трансфером, страховкой и онлайн-поддержкой.

Туроператор Join UP!™ первым в Украине запустил онлайн-платформу для бронирования готовых пакетных туров по принципу B2C сервиса.

Таким образом, теперь туристы могут самостоятельно купить на официальном сайте joinup.ua путешествие с включенными перелетом, проживанием, трансфером, страховкой и онлайн-поддержкой, сообщили в пресс-службе компании.

При этом в Join UP!™ заверили, что туроператор продолжает активно поддерживать и развивать партнерские туристические агентства и франчайзинговую сеть, предоставляя клиентам возможность выбирать любой удобный формат покупки тура.

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Как объясняют в компании, в 2025 году все больше украинцев выбирают онлайн-бронирование туров напрямую, что подтверждается ростом поисковых запросов, таких как "как забронировать тур онлайн" и "горящие туры напрямую от туроператора". Эти тренды стали основой стратегии Join UP! ™, построенной на опыте успешного запуска B2C-модели в странах Балтии, Польши, Румынии и Чехии.

По внутренней статистике Join UP!™, в первый год запуска B2C-продаж на рынках Балтии их доля достигла почти 9%, в Польше уже на второй год работы B2C-продажи выросли вдвое, тогда как в Румынии направление только набирает обороты, однако уже наблюдается положительная динамика – количество прямых туристов выросло на 2%.

При этом Join UP!™ расширяет каналы продаж, учитывая разнообразие аудитории. Для тех, кто привык к офлайн-сервису, остается поддержка агентов, а тем, кто предпочитает онлайн, туроператор предлагает прямой сервис бронирования.

"Сегодня во всех сферах, в том числе и в туризме, растет запрос на цифровые инструменты и упрощенный опыт для пользователя. Вместо того, чтобы искать отели, рейсы, трансфер и страхование отдельно, мы предлагаем туристу все вместе в одном решении. Запуск онлайн-платформы – логический этап роста Join UP!™. Мы расширяем возможности для туристов, которые привыкли организовывать поездки самостоятельно онлайн, и теперь могут сделать это еще проще – благодаря новой цифровой платформе для бронирования туров. В то же время мы сохраняем и активно развиваем партнерскую сеть туристических агентств, которая была и остается неотъемлемой частью нашей экосистемы", – пояснила управляющий директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

Оформление туров будет осуществляться непосредственно с Join UP! Украина – официальным туроператором, с заключением договора и соблюдением всех юридических требований, добавили в пресс-службе.

Платформа также предлагает подбор тура с помощью AI-ассистента, который учитывает основные пожелания пользователя. Например, если турист еще не определился с направлением, алгоритм предложит идеи и подборку актуальных туров, которые могут заинтересовать.

Другие новости Join UP!

Как сообщал УНИАН, ранее туроператор Join UP!™ рассказал о наиболее востребованных среди украинцев направлениях для отдыха в летний сезон 2025 года.

Тем временем, в декабре 2024 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая была основана как дочерняя компания Join UP!, объявила о возвращении на украинский рынок – теперь перевозчик возит украинцев на отдых через аэропорт Кишинева (Молдова).

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