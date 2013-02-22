Клименко считает коррупцию одной из основных проблем таможенной службы

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение министр высказал в четверг, 21 февраля, во время заседания коллегии Харьковской областной госадминистрации.

«Сегодня проблема коррупции особенно остро стоит в плоскости таможенных вопросов. Это серьезный вызов для нас», - сказал А.Клименко. Он подчеркнул, что Министерство доходов и сборов Украины планирует распространить на таможенную службу методы борьбы с коррупцией, которые в свое время были введены в Государственной налоговой службе. По словам министра, основной акцент будет делаться на профилактическую работу и превентивные антикоррупционные меры.

«Среди новейших методов профилактики правонарушений - автоматизированная система мониторинга уровня коррупции», - отметил А.Клименко. По его словам, эта система, которая в ближайшее время будет введена в таможенной службе, позволит в режиме реального времени выявлять коррупционные риски в отдельных структурных подразделениях службы, изучать проблему коррупции в региональных подразделениях и принимать соответствующие кадровые решения.

Министр отметил, что благодаря внедрению этой системы, в налоговой службе за последние два года уровень коррупции в целом снизился на треть.

«Теперь очередь за таможенной службой», - сказал А.Клименко.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр А.Клименко заявлял, что благодаря внедрению эффективной системы внутреннего мониторинга рисков, за последние два года уровень коррупции в налоговой службе Украины в целом снизился на 33%.

24 декабря 2012 года Указом Президента Украины Виктора Януковича на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб было создано Министерство налогов и сборов, которое возглавил А.Клименко.