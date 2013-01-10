В новом налого-таможенном министерстве будет на 5800 человек меньше

Об этом сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов.

По информации пресс-службы, министр доходов и сборов Александр Клименко на учредительной встрече с членами рабочей группы, которая занимается разработкой концепции работы нового министерства, отметил: „Штат нового ведомства сегодня был утвержден Кабинетом министров Украины”.

К созданию концептуальной модели привлечены лучшие эксперты Налоговой и Таможенной служб, аудиторы авторитетной международной компании PriceWaterHouseCoopers, которые ранее работали над стратегией реформирования налоговой политики Украины, а также ведущие ученые.

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В частности, среди разработчиков концепта нового ведомства будут директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец и Крис Вейлс, бывший советник британского премьера Гордона Брауна. Именно К.Вейлс был одним из правительственных специалистов, которые провели аналогичное объединение таможни и налоговой службы в единую организацию в Великобритании весной 2005 года.

Министр доходов и сборов подчеркнул, что внезапного массового увольнения служащих не будет – судьба каждого работника будет решаться индивидуально, с учетом его квалификации.

«Реорганизация будет проходить синхронно с переподготовкой кадров, внедрением электронного документооборота и развитием новых сервисов автоматического дистанционного обслуживания. Минимально необходимое количество чиновников и вместе с тем укрепление корпуса специалистов, которые непосредственно работают с плательщиками, – вот ключевые задачи, которые нужно решить в процессе создания министерства», – сказал А.Клименко.

Министр отметил, что украинская версия объединенного таможенно-налогового ведомства должна быть не менее эффективной, чем европейские аналоги.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, перед заседанием правительства министр доходов и сборов А.Клименко заявил, что концепция создания и функционирования Министерства доходов и сборов будет представлена 17 января.

Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря 2012 года создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов назначен А.Клименко, который возглавлял с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров, Министерство доходов и сборов создано для того, чтобы сделать невозможным уклонение от уплаты налогов.