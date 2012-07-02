Полиция нашла голову убитого студента

Как заявила в воскресенье представительница местной полиции, обнаруженный предмет, по всей видимости, является человеческой головой, однако утверждать это наверняка можно будет лишь после лабораторных исследований. Полиция прочесывала парк после получения наводящей информации от частного лица.



По версии следствия, напоминает Радио Свобода, Маньотта убил и расчленил своего любовника, 33-летнего китайского студента Цзюнь Линя, а затем разослал части его тела в несколько государственных учреждений. После этого 26-летний порноактер бежал сначала во Францию, а затем в Германию, где был арестован. На заседании суда в конце июня Маньотта отверг все предъявленные ему обвинения.