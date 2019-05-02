Суд отправил “минера” Владимирского собора в специализированное медучреждение

В конце апреля в разных регионах Украины за неделю было зарегистрировано около 100 ложных сообщений террористического характера.

В Киеве суд избрал меру пресечения мужчине, который совершил ложное сообщение о заминировании Владимирского собора, а также других культовых сооружений в столице.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Утром 27 апреля на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бульваре Тараса Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги города. По результатам осмотра указанных сооружений специалистами взрывотехнической, пожарно-технической и кинологической служб взрывных устройств, а также взрывчатых и ядовитых веществ не обнаружено", - напомнили в прокуратуре.

По подозрению в ложном сообщении о минировании полицейские задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.

На сегодняшний день злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в разных регионах Украины за неделю было зарегистрировано около 100 ложных сообщений террористического характера.

По данным СБУ, с начала этого года раскрыто 107 случаев поступления таких сообщений, лица 94 псевдоминеров установлены.

В СБУ предупреждают, что ложное сообщение о минировании наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден сроком от четырех до восьми лет, также "минерам" придется компенсировать затраты государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от их противоправных действий.