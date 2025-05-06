Сегодняшний день примечателен несколькими важными мировыми и военными праздниками.

Все приближенные к армии люди знают, какой праздник 6 мая важный для Вооруженных сил Украины. Несколько интересных торжеств также отмечаются другими странами. Сегодняшняя дата связана с несколькими именинами и знаменитыми людьми - обо всём этом читайте в нашем материале.

Какой сегодня праздник церковный

Всем воцерковленным людям стоит знать, какой сегодня церковный праздник отметить и о чем стоит помолиться. Верующие, которые перешли на современный церковный календарь, молятся чудотворцу Иову Почаевскому.

Приверженцы старого стиля отмечают не менее важный праздник сегодня - церковный день почитания Георгия Победоносца. Этот святой в нашей стране считается защитником города Львова, а в дату его памяти наступает День ангела Юрия.

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Что за праздник сегодня в Украине

Всем, кто хочет почтить подвиг героев, стоит знать, какой сегодня праздник в Украине отмечает ВСУ. Это День пехоты - профессиональная дата украинских пехотинцев, которых и стоит поздравить. В сухопутных войсках это самое многочисленное подразделение, без которого боевые действия невозможны.

Также 6 мая является датой рождения таких прославленных сограждан, как этнограф Степан Нис, общественно-политический деятель Кирилл Трилевский, военный УНР Юрий Тютюнник, музыкант Юрий Журавель.

Какой сегодня праздник в мире

ООН основала такой необычный праздник сегодня, как Всемирный день без диет - напоминание о том, что строгие диеты вредят здоровью и ведут лишь к большему набору веса.

В первых вторник мая проводится Всемирный день борьбы с астмой. В честь торжества по всему миру проводятся информационные мероприятия о лечении и профилактики бронхиальной астмы.

В других странах отмечается немало национальных праздников сегодня - например, День армии в Болгарии, День кофе в Дании, День медсестер и День учителя в США.

Среди рожденных в эту дату мировых выдающихся личностей упоминания достойны революционер Максимилиан Робеспьер, психолог Зигмунд Фройд, актер немого кино Рудольф Валентино, премьер-министр Британии Тони Блэр, художник Эрнст Людвиг Кирхнер, киноактер Джордж Клуни.

Какой сегодня праздник в народе

Украинцы для 6 мая имеют названия Иов Огуречник и Юрьев день. Он считается удачным для посадки любых овощей, особенно огурцов, гороха и фасоли. Также можно рыбачить и собирать полезные травы. Владельцам скота рекомендуется выгнать животных на выпас, а также побаловать вкусной едой.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Как гласят народные приметы, нельзя заниматься рукоделием, весь день бездельничать и выяснять отношения с родными. Стоит ли им верить - решать вам, но наши предки считали, что эти три действия принесут несчастье.

Народная мудрость сложила такие погодные приметы об этой дате:

если потеплело, то будет раннее лето;

не видно росы утром - к переменчивой погоде;

подул южный ветер - к богатому урожаю овощей;

если пошел дождь, то уродит зелень и пряности.

А прогноз погоды на 6 мая обещает похолодание и дожди почти во всех украинских регионах. Солнечного света ждать не стоит.

Кто отмечает День ангела сегодня

По новому церковному стилю 6 мая - праздник именин для Василия, Дениса, Ивана (Яна), Иллариона и Саввы.

Для тех, кто придерживается старого стиля, с именинами стоит поздравить Александра, Анатолия, Афанасия, Валерия, Георгия, Егора, Ивана, Валерию и Софию.

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