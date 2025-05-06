Этой ночью российская столица снова оказалась под атакой дронов-камикадзе, в городе слышна работа ПВО.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона "отразила атаку" пяти беспилотных летательных аппаратов, которые летели на город. По его словам, обломки одного из дронов упали на Каширском шоссе:
"Работают экстренные службы. Принимают все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет".
Впоследствии он написал об уничтожении еще одного дрона, летевшего на Москву, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Также временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Российские Telegram-каналы сообщают, что угроза БПЛА также объявлена в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.
Парад в Москве
Как сообщал УНИАН, недавно кремлевский Путин объявил о трехдневном прекращении огня, приуроченном к празднованию 9 мая. Кремль пригласил на Парад в Москве ряд мировых лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, посещающих Москву во время войны. Это заявление было воспринято в России как намек на возможные удары.
В ответ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил, что в случае провокаций 9 мая "никто не сможет гарантировать, что Киев доживет до 10 мая".