В Киеве задержали «телефонного минера», сообщившего о подрыве всех столичных храмов на Пасху

Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал подобные преступления.

Правоохранители задержали мужчину, который сообщил о минировании всех храмов, церквей и синагог в Киеве.

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Как сообщается на сайте полиции Киева, 27 апреля в милицию позвонил неизвестный, и заявил, что Владимирский Кафедральный собор заминирован. Также он добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны.

Через час после телефонного звонка полицейские задержали злоумышленника неподалеку от таксофона, с которого был сделан вызов. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал подобные преступления.

"Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. ст 2. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля в Киеве "заминировали" Верховную Раду и Кабмин. Правоохранителям поступило сообщение о минировании ряда различных учреждений и объектов столицы.