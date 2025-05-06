По его словам, это приведет к концу Альянса.

Присутствие европейского военного контингента в Украине без участия Соединенных Штатов Америки станет фактическим концом НАТО.

Об этом в интервью Politico заявил бывший посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, Москва ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение иностранных войск в Украине, однако даже в случае отправки солдат стоит настаивать на привлечении Америки:

"Может случиться, что российская сторона проведет проверку и заявит, что украинцы начали какую-то стрельбу, и они должны на это ответить. И поэтому европейцы в Украине, возможно, будут под обстрелом, и им придется ответить, вступить в бой без участия Соединенных Штатов. Честно говоря, это будет конец НАТО, каким мы его знаем".

Дипломат считает, что таким образом Россия разделит Штаты и Европу, которая пока не способна защитить себя от войны. По его словам, политика новой администрации Белого дома стала "электрическим" ударом для Европы.

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"Теперь мы понимаем, что на самом деле нам нужно гораздо, гораздо лучше стоять на собственных ногах, как с точки зрения военных возможностей, так и с точки зрения политической стратегии", - отметил он.

В то же время Ишингер уверен, что со временем команда Дональда Трампа поймет, что нуждается в помощи Европы в сложных вопросах национальной безопасности, и вернется к сотрудничеству:

"Привел ли подход, заключающийся в простом отстранении Европы, отказе от разговоров с Европой, разговорах с Россией об Украине без Европы, разговорах с Тегераном о ядерном вопросе без Европы, к какому-то видимому успеху? Насколько я могу судить, нет".

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