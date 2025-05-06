Tacola kamitanii относится к подсемейству бабочек Limenitidin, в которое входят и некоторые из ныне живущих видов.

В Японии в Музее уникальных ископаемых насекомых десятилетиями находилась неопознанная и чрезвычайно редкая окаменелость. Теперь же ученые приблизились к разгадке того, какому виду она может принадлежать, пишет Indian Defense Review.

В своем новом исследовании ученые пролили свет на значение окаменелости, давая подсказки о ее эволюции и распространении в эпоху раннего плейстоцена. Они подтвердили, что она принадлежит к ранее неизвестному вымершему виду бабочек - Tacola kamitanii.

В издании напомнили, что впервые уникальную окаменелость обнаружили в 1988 году в префектуре Хиого. Этот вымерший вид обладал примечательными чертами.

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Более трех десятилетий окаменелость Tacola kamitanii оставалась практически неопознанной и хранилась в коллекции японского музея. Тем не менее недавно ученым удалось вывести образец на передний край палеонтологических исследований.

Исследователи выяснили, что размах крыльев Tacola kamitanii составлял около 8,8 см, что является довольно внушительным показателем для бабочек. Более того, этот вид оказался первой ископаемой бабочкой, идентифицированной из эпохи раннего плейстоцена.

"Окаменелости бабочек встречаются крайне редко. Тело и крылья бабочек хрупкие и плавучие, что делает их менее вероятными для сохранения в виде окаменелостей, чем у других групп насекомых", - объяснили ученые.

Исследователи добавили, что Tacola kamitanii относится к подсемейству бабочек Limenitidini. В эту группу входят и некоторые из ныне живущих видов.

Ученые предполагают, что Tacola kamitanii могла быть более широко распространена, чем считалось ранее. Не исключается, что ареал этого вида охватывал Юго-Восточную и Восточную Азию в период позднего плиоцена.

Вероятно, окаменелость принадлежит самке бабочки. Ученые объяснили, что на это указывает ее большой размер и "толстое" брюшко.

Другие открытия ученых

Ранее в Карибском бассейне обнаружили два новых вида крокодилов, которые скоро могут исчезнуть. В ходе исследования ученые оценили генетические последовательности популяций крокодилов с мексиканского острова Косумель и рифа атолла Банко Чинчорро, чтобы сравнить их с крокодилами, которые были найдены в Карибском бассейне, Центральной Америке и на тихоокеанском побережье Мексики.

Кроме того, ученые развенчали популярную теорию о вымирании динозавров. Они предполагают, что теория о вымирании динозавров еще до падения астероида была ошибкой, вызванной анализом неполного набора окаменелостей.

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