Бамбук цветет раз в 120 лет, а после этого погибает.

Экологи в Японии обеспокоены: вот-вот зацветет одна из разновидностей бамбука Phyllostachys nigra var. henonis. Проблема в том, что он цветет только раз в 120 лет - и после этого погибает. И как следствие - появляется угроза для целых экосистем, пишет JasonDeegan.

Отмечается, что последнее массовое цветение бамбука henonis в Японии произошло в 1908 году. В некоторых регионах были единичные случаи с 1903 по 1912 годы. Недавно, в 2020-м, ученые зафиксировали локальное цветение. А вот следующее масштабное цветение - уже на пороге, и это пугает ученых.

Проблема еще и в том, что цветение может не привести к появлению новых растений. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Plos One, ученые из Хиросимского университета обнаружили, что во время цветения 2020 года около 80% популяции бамбука вступили в репродуктивный цикл, но ни одно растение не дало жизнеспособных семян.

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"Бамбук не дал семян, способных к прорастанию. Еще тревожнее то, что мы не увидели никаких признаков восстановления даже через три года после цветения", - сказал руководитель исследования Тосихиро Ямада.

Если бамбук не восстановится, все экосистемы, которые зависят от него, - животные, которые прячутся в его тени, почвы, защищенные его корнями, - останутся без защиты. Без бамбука животные теряют среду обитания, почва становится уязвимой к эрозии, возрастает риск наводнений, пишет издание.

Ученые бьют тревогу, потому что массовое цветение произойдет в ближайшее время, поэтому Япония может столкнуться с масштабными экологическими изменениями, не имея достаточно времени для подготовки.

"Нам, возможно, придется заранее планировать, как управлять этими лесами после следующего цветения", - отметил Ямада.

По его словам, японцам нужно задуматься о восстановительных посадках, создании буферных зон или переосмыслении того, как и где в будущем выращивать бамбук.

Другие экологические проблемы

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