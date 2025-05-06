Временная защита истекает в марте следующего года.

Страны Европейского Союза могут принять решение о правовом статусе беженцев из Украины уже в июне. Этот вопрос является актуальным, поскольку нынешний режим временной защиты для украинцев действует до марта 2026 года.

Об этом во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. По его словам, Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения, 160 тысяч из них уже официально трудоустроены:

"Мы не можем ждать до последней минуты. В июне будет проходить заседание Совета министров внутренних дел и я надеюсь, что будет определена европейская позиция и предложено решение. Мы всегда говорим, что предложения будут зависеть от развития актуальной ситуации".

Статус украинских беженцев в Европе

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года ЕС активировал Директиву о временной защите.

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Она предоставляет украинским беженцам право на проживание, доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам и социальной помощи. Впоследствии этот статус был продлен до 4 марта 2026 года.

Согласно данным Евростата, на конец ноября 4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза. Наибольшее количество граждан Украины приняли Германия, Польша и Чехия.

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