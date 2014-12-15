В ОПЗ с иронией отнеслись к крымской постановке митинга "на заводе"

Об этом ТСН.uа заявил заместитель генерального директора ОПЗ Валерий Севастьянов.

"Здесь 4-тысячный коллектив и надо достаточно напряженно работать, чтобы в условиях нашей жизни обеспечить его работоспособность, чтобы зарабатывать деньги, платить налоги и производить материальные ценности, большая часть которых идет на экспорт в другие страны, за которые люди платят валюту. Это, с моей точки зрения, важно. А это [псевдомитинг, - ред.] - шум от нечего делать", - отметил Севастьянов.

Он добавил, что в работе завода нет никаких проволочек: "Это все вместе никак не повлияло ни на производственные процессы... Завод работает круглосуточно, всегда - на Новый год, без выходных - он работает, не останавливаясь. Все это, что мы сейчас обсуждаем, не сказалось никак и ни на чем. На самом деле "митинга" не было, а то, что было в интернете, ни на чем не сказалось".

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Севастьянов также отметил, что на данный момент на заводе нет массовых увольнений, каких-либо митингов или невыплат заработной платы.

Заместитель директора не стал гадать, кто мог быть организатором псевдомитингу в Крыму и какую преследовал цель, и лишь отметил: "Эта буря - она только в интернете".

Как стало известно ранее, забастовка рабочих Одесского припортового завода оказался фейком, снятым в Крыму. По данным крымских СМИ, за полуторачасовое участие в мероприятии предлагали вознаграждение в размере 400 рублей.