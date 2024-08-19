По словам исследователей, последствия для арктических общин могут быть разрушительными.

Таяние вечной мерзлоты в Арктике приводит к высвобождению токсичной ртути в водную систему. По словам ученых, это потенциально может повлиять на пищевую цепь, пишет ABC News, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Environmental Research Letters.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии, которые изучали перенос осадка в реке Юкон на Аляске, отметили, что арктическая вечная мерзлота тает быстрыми темпами, потенциально подвергая "серьезной опасности" пищевую цепь и общины, которые от нее зависят.

В исследовании говорится о том, что река Юкон течет на запад через Аляску к Берингову морю, а вечная мерзлота, которая разрушается на этом пути, добавляет в воду осадка, содержащего ртуть. Ученые утверждают, что ртуть, скорее всего, могла накапливаться в вечной мерзлоте в течение тысячелетий.

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"В Арктике может существовать гигантская ртутная бомба, которая ждет взрыва", - отметил профессор наук о Земле и экологических исследований в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайфского университета США Джош Вест.

По словам исследователей, добавление токсичных металлов представляет угрозу окружающей среде и здоровью по меньшей мере для 5 миллионов человек, живущих в Арктике. Вест отметил, что риск загрязнения через питьевую воду является минимальным.

"Мы не сталкиваемся с такой ситуацией, как во Флинте, штат Мичиган. Большая часть воздействия ртути на человека происходит через диету", - считает ученый.

В то же время исследователи подчеркивают, что последствия могут быть разрушительными, особенно для арктических общин, которые зависят от охоты и рыболовства. Также ожидается, что со временем влияние будет становиться больше, ведь металл накапливается в пищевой цепи, особенно через рыбу и дичь, которые потребляет человек.

"Десятилетия воздействия ртути, особенно с увеличением ее уровня, могут нанести огромный вред окружающей среде и здоровью людей, живущих на этих территориях", - предупредила докторант Университета Дорнсайфа и соавтор исследования Изабель Смит.

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